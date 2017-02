Plus d'infos sur le concert Erato / Bears Smoke Cigarette / Jon Son à Paris

Concerts gratuits à l'International !

? ERATO (Electro-pop)

Jeune groupe fran?ais originaire de Bordeaux formé début 2016, Érato s'oriente vers le rock alternatif avec quelques touches oscillant entre funk, pop et électro offrant un son puissant et énergique.

L'esprit du groupe est d'arriver à me?ler rock et modernité dans un juste mélange des styles et l'utilisation d'effets travaillés.

Après avoir sorti 2 clips Why et Jane, Érato revient en 2017 avec son premier ep A Step Inside introduit par leur nouveau single L'Echiquier.

? BEARS SMOKE CIGARETTES (Future Bass/Hip-hop)

C'est en 2006 que Bruno NACCOUR et Jonathan ACCO, alors adolescents, se rencontrent pour former un groupe de rock qu'ils feront vivre pendant plus de 8 ans. Les années passent et chacun suit sa propre route mais l'envie de jouer ensemble reste présente. Un an s'écoule...

2015, ils se retrouvent et décident de créer un nouveau projet, plus solide, visant à élargir leurs possibilités d'expression artistique.

Les sons et méthodes de production empruntés au format électronique viennent alors nourrir ce qu'ils savaient faire depuis toujours: une musique vivante, énergique, marquée par les sonorités du rock alternatif californien.

Bears Smoke Cigarettes était né et très vite, le duo trouva son public grâce à internet.

2016, Jonathan est contraint de déménager à Shanghai pour trois ans. Bruno, lui, reste à Paris. Mais ce qui aurait pu freiner leur projet va au contraire donner l'impulsion à la réalisation d'un premier Album, HIBERNATUS. Un an de travail, des allers-retours entre Paris-Shanghai et voilà 12 titres que nous offrent ces deux artistes, délivrant un son puissant, intense, enivrant, mêlant Future Basse / Rock Alternatif et Hip Hop.

Sorti en Novembre 2016, ce premier album laisse à son écoute, l'impression d'un son nouveau qui ne demande qu'à être diffusé à travers le monde. C'est pour cette raison qu'en Mai 2017, le groupe partira 4 mois aux États Unis afin de faire découvrir son album et d'en écrire un second.

? JON SON (Electro Soul)

Jon Son est le personnage né de la collaboration entre le franco-américain Sean Hutchinson et le parisien Louis Hazy , deux newcomers sur la bouillonnante nouvelle scène Electro-Soul parisienne. Jon Son, bercé par la pop anglosaxonne des années 90, doué pour le groove 2.0, navigue entre le hip-hop indé et l'avant garde électronique, guidé par son amour pour le groove et les samples.

