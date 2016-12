Plus d'infos sur le concert Road Trip Musical Et Theatral à Paris

Le concert Road Trip Musical Et Theatral a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

Un parcours chaotique et musical de trois chanteuses qui cherchent à se faire une place dans l'univers du music-hall.

Lumière tamisée, ambiance feutrée et concert de jazz. Trois chanteuses Louise, Alex et Rose, décident de partir seules, En Tournée, après avoir découvert que leur producteur les a bernées. Ça ne doit pas être bien compliqué à organiser... pensent-elles ! Concert après concert, elles tentent de se trouver une vraie identité et de se faire une place parmi les plus grands. Seulement voilà, c'est toujours plus simple sur le papier...