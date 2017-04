Plus d'infos sur le concert Dylerz Than Wax #2 à Paris

Après le succés de la première édition du Dylerz Than Wax, on revient pour vous faire transpirer.

Un e?ve?nement organise? par Dylerz, consacre? a? la musique e?lectronique et a? la culture urbaine mettant en avant les talentueux beatmakers du label Darker Than Wax avec la participation d'artistes parisien dans le cadre du lancement du premier city guide de la street culture parisienne.

Acteurs majeurs d'un nouvel enrichissement du patrimoine musical e?lectronique et hip hop, les artistes du label ont la particularite? d'aller au-dela? des frontie?res et terrains progressant sur la sce?ne musicale ainsi que d'influencer le monde. Reconnue comme une plate-forme continuant a? de?fier les genres musicaux, DTW a pousse? de nombreux artistes a? la notorie?te?. Des noms tels que Troy Samuela, NeguimBeats, MILO MILLS, Sh?m, Ta-ku et Evil Needle ont soit collabore? avec ou font partie de l'univers e?tendu du label.

??? LINE UP ????????

? DARKER THAN WAX ?

>> FUNK BSTRD // soundcloud.com/funk-bast-rd

>> KA-YU // soundcloud.com/beatsbykayu

>> Kayloo // soundcloud.com/kayloo-sound

>> Silo // soundcloud.com/silo-beats

? FRIENDS ?

>> MENACE // soundcloud.com/menaceparis

>> Hood Wood // soundcloud.com/hood-wood

>> JRust // soundcloud.com/jrust

>> Pehoz // soundcloud.com/pehozproducer

??? PARTENAIRES // MEDIAS ????????

L'international // Darker Than Wax // MENACE // Hood Wood // Cyclones Magazine // CIMER // BEL AIR Sounds // Le Sofa

Site web : http://www.linternational.fr/event/dylerz-than-wax-2/

Infos réservation :

Tél. 09 80 53 76 41 - Email. cominter57@gmail.com