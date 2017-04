Plus d'infos sur le concert Dona, L'An2000 et Octav à Paris

L'International présente // En entrée libre ?

?? LINE UP ??

- L'AN2000 (coldwave)

La coldwave de L'An2000 se fond dans un univers dystopique qui n'est pas sans rappeler les films de science-fiction de la génération VHS : mélopées spectrales, sonorités synthétiques et batterie claquant comme un fouet.

Entre gesticulations pop moderne et sonorités d'antan, le trio parisien signe le ralliement du passé au présent, pour le plus grand bonheur des nostalgiques des 80's comme des nouveaux amoureux d'un genre redécouvert et jamais éteint.

Facebook: http://www.facebook.com/LAN2000music

Bandcamp: http://lan2000.bandcamp.com/

Soundcloud: http://soundcloud.com/lan2000-1

Youtube: (clip Strangers) http://www.youtube.com/watch?v=wCdLsdiTFuw

- DONA (funk, trip-hop, electro)

Dona, signée sur le label ArtBeat Records, artiste émergente au style éclectique, alliant funk, trip-hop et electro.

Originaire du sud de la France, Dona vit a? Paris depuis pre?s de 3 ans. C'est sur Facebook, avec sa reprise remarque?e de Justin Bieber Love yourself, re?-e?crite sur la the?matique de la pre?vention de l'alcool au volant chez les jeunes et visionne?e pre?s de 230.000 fois, que le label Artbeat Records repe?re Dona. Dona c'est une voix. Un timbre particulier, qui, si il reste simple la rend identifiable et reconnaissable tout en s'accordant a? divers styles musicaux, tels que le trip-hop, le funk, ou la soul. C'est aussi a? travers ses textes et ses influences comme Amy Winehouse, Adele mais aussi Selah Sue, que Dona de?voile une sensibilite? touchante et une personnalite? pleine de myste?re.

Facebook : https://www.facebook.com/dona.musicrecords/?fref=tsle

Youtube : https://youtu.be/09haL3IIKj8

Soundcloud : https://soundcloud.com/emprisemusic/hover-wont-stand-up-feat-dona

- ØCTAV (electro-pop)

ØCTAV est l'arc électrique entre Victor et Manue, le pont entre leurs émotions, un lien entre ici et ailleurs, une entité qu'on a très envie d'aimer. ØCTAV nous raconte des histoires, les siennes ou les nôtres, allez savoir ! Et si on lui demandait ce qu'il fait, ØCTAV nous répondrait : de l'électro-pop spatiale.

1er album disponible : http://musicast.lnk.to/Octav

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=nIvapuzkJnM

Souncloud : https://soundcloud.com/octavofficiel

Clip « Man From The Stars » : https://www.youtube.com/watch?v=nIvapuzkJnM

?? INFOS PRATIQUES ??

ENTREE LIBRE !

Happy-hour 19h-21h

L'International

5/7 rue Moret

75011 Paris

Métros : Ménilmontant (2), Oberkampf (5 et 9), Parmentier (3)

Site web : http://www.linternational.fr/event/dona-lan2000-octav/

Infos réservation :

Tél. 09 80 53 76 41 - Email. cominter57@gmail.com