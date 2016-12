Plus d'infos sur le Concert Paco Koné & Ti3mokow Groove à Paris

Une soirée sous le signe de l'Afro Pop.

Paco Koné & Ti3mokow Groove, notre griot urbain, vous propose une afropop roots curieuse et voyageuse, mêlant instruments electriques et trabitionnels

Issu d'une lignée de musiciens et de griots d'Afrique de l'ouest, le petit Koné a commencé tout jeune à parcourir le monde au sein des Petits Chanteurs, ambassadeurs musicaux de Thomas Sankara, le très charismatique leader du Burkina Faso.

Devenu Paco Koné, il nous offre, bien des années après, une Pop africaine à la fois roots et électro, matinée de reggae, d'afro beat, et émaillée d'accents rock : ?a doit être ?a la world : une musique curieuse, voyageuse, universelle et solidement enracinée.

Taaga baga togola, 1er volet d'un album est le fruit d'un long travail de scènes et de rencontres, une suite d'histoires de vie d'un musicien voyageur plein d'imagination musicale, de questions, et héritier de la grande culture mandingue.

C'est aussi le début d'un nouvel itinéraire musical. Au fil des scènes Paco amène au public des sons plein d'émotions qui ont traversé les âges pour arriver chargés de l'énergie de la terre africaine et nourris de la pulsation de notre terre a tous

Taaga baga togola, la tournée, est un défi musical, l'humble revanche d'une Afrique qui fait bel et bien partie du monde historiquement, musicalement, amoureusement... La musique de Paco Koné est faite pour le live, entre création sophistiquée et improvisation vertigineuse... Le griot moderne joue avec un langage que nous partageons tous, une musique qui sonne familière et nous entraine vers des mélanges subtils de sonorités très sahéliennes, pleines de saveurs qui viennent de très loin...

Formation avec 5 musiciens : guitare, basse, batterie, et clavier se marient avec le balafon, le Tama, le djembé pour parler d'une seule voix en dioula, en moré, en bobo et en fran?ais.

Site web : http://pacokone.com/

Infos réservation :

reservation à 10 euros Tél. 01 43 57 24 24