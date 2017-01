Plus d'infos sur le concert Jahneration Release Party à Paris

Après plus d'une soixantaine de concerts à travers la France et une tournée en Inde, les JAHNERATION viennent proposer leur premier album éponyme samedi 21 janvier au NOUVEAU CASINO.

Un premier accomplissement pour ce jeune duo parisien accompagné de ses musiciens, pour qui l'aventure musicale ne fait que commencer.

Déterminés à vous introduire à leur univers, le groupe vous prépare un live explosif avec de belles surprises.

Ils seront accompagnés d'un gang de premières parties, backés par leur DJ officiel Selecta Antwan du Terminal Sound, qui vous proposera 4 artistes :

- Le fameux chanteur annécien MARDJENAL

- L'artiste Reggae/Dancehall rouennais SCARS qui les suit depuis leurs débuts

- DEF la nouvel recrue Din Records du Havre, et compère de Sound system depuis 2011

- BHATI, rappeur tout terrain parisien que vous avez pu retrouver sur le titre City Life avec Theo

4 artistes soigneusement sélectionnés pour le bonheur de vos oreilles attentives. S'en suivra une flopée de surprises, transformant ce concert en une belle réunion familiale pour commencer cette nouvelle année.

2017, here we come !

Site web : http://jahneration.com/

Infos réservation :

weezevent Tél. 0143575740 - Email. direction@nouveaucasino.fr