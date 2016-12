Plus d'infos sur le concert Club + After/ La Scintillante Parade Des Animaux Imaginaires à Paris

Le concert Club + After/ La Scintillante Parade Des Animaux Imaginaires a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

L'Acte II de l'Evangélisation Tour du CAMION BAZAR, prend une dimension mystico-mystérieuse et s'engrouffe dans une forêt enchantée où règnent créatures bizarres et animaux étincelants.

Mélange de sacré et de profane, la mythologie bestiaire du Camion Bazar s'invite au Badaboum en cette fin d'année.

Musique merveilleuse, rythme tribaux, états de transe, cérémonies chamaniques, parades de la faune et débordements en tout, labyrinthe de salles et pour la première fois du Badaboum, un after à paillettes.

? La Forêt Étincelante (Club)

Line up TBA

? La Bête de Scène (Appart)

Line up TBA

? Le Bar à Poils (Cocktail Bar)

? Le Chill du Désert (Salon Marocain)

???? LE CAMION BAZAR

? Amour et Paillettes itinérantes par Benedetta Bertella & Romain Play

???? TARIF

Early Bird : 15?

Prévente : 20?

Sur Place : 25?

???? LE BADABOUM

Cantine de quartier, Concerts détonants, Dancefloor agité,

Cocktails maison et Snack revisité... Amour à toute heure !

La Cantine / mar-ven 12:00-15:00)

Le Cocktail Bar / mer-sam 19:00-02:00)

Les Concerts et le Club : https://www.facebook.com/lebadaboum/events

www.badaboum.paris

2 bis rue des Taillandiers - Paris 11e

M°Bastille ou Ledru Rollin

???? CLUB MEMBER

www.badaboum.paris/nl.php

Infos réservation :

Resident Adivsor Tél. 0148065070