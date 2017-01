Plus d'infos sur le concert Clock Stretcher / Black Tape / Camelion à Paris

Caméléon Culture commence son année en douceur et en mélodie avec une jolie soirée Rock/Indie/Progressif. Retrouvez Clock Stretcher, Camelion et Black Tape pour quelques heures de voyage intense et co

CLOCK STRETCHER

Une énergie intérieure pour la quête d'un double oublié, par un rock électronique aux touches brillantes et synthétiques...

Suivre : http://facebook.com/clockstretcher

Ecouter : http://soundcloud.com/clockstretcher

Regarder : https://www.youtube.com/watch?v=obQU0FQv_mo&list=PLrpUFzZuD9_XtvMQjEP_Msc3n9d8iratt

CAMELION

Traumatisme de couleurs pour chromatiser les coeurs

Suivre : http://facebook.com/camelionmusic

Ecouter : http://www.camelionmusic.com/

Regarder : https://www.youtube.com/watch?v=Egxdom32WPc

BLACK TAPE

Progressive Indie Rock from Paris.

Suivre : http://facebook.com/blacktapemusic

Écouter : http://www.blacktapemusic.com/

Regarder : https://www.youtube.com/watch?v=-MUFAFY5CQE

Association & Booking CAMELEON CULTURE : http://facebook.com/cameleonculture

Entrée libre !!

Site web : http://www.linternational.fr/event/clock-stretcher-black-tape-camelion/

Infos réservation :

Tél. 09 80 53 76 41 - Email. cominter57@gmail.com