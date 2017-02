Plus d'infos sur le concert Chicken Diamond / Honkeyfinger / Tongue Tied Twin à Paris

On vous propose ce dimanche, par la sérendipité des tournées qui se croisent, 3 du top ten des onemanbands européens :

- Chicken Diamond, le fran?ais. Plus trop besoin de le présenter, après le succès de ses galettes chez Beast et les baratins dithyrambiques de Casoni dans Rock'n'Folk. Il s'est imposé à coup de voix profonde et d'un dinosaure stomp implacable hybridant le junk-joint à la RL Burnside et l'expé marqué Sonic Youth, mais sa dernière galette assume un cran supplémentaire de complexité (toujours brutale) des structures et des arrangements.

http://www.chickendiamond.com/

- Honkeyfinger, l'anglais. Bidouilleur de pédales au son précisément destroy, expert de la dynamique et de la montée en tension, c'est l'un des leaders de la scène anglaise depuis plus de 10 ans, trop méconnu en France malgré des incursions sur des scènes comme la Maroquinerie. Influences pernicieuses et déterminantes de la plongée dans la crasse de cet ex-mod puriste : Soledad Brothers, Bob Log III, Immortal Lee County Killers. Amer et subtil, il va bien avec une IPA ;) .

http://honkeyfinger.bandcamp.com/

- Tongue Tied Twin, le suisse. Ne jamais sous-estimer les suisses en blues trash rock'n'roll onemanband, y'a une sacrée forêt derrière l'arbre le plus notoire, et ?ui-là est une pomme du même pommier. Bourrin frénétique et jovial, le plus direct des trois, mais lui aussi un sculpteur de sons inusités, au travers de ses cigarbox. On commence tout juste à le découvrir par chez nous, il tourne à tour de bras côté Allemagne et l'attirer par ici a été un travail de plusieurs années.

http://www.tonguetiedtwin.com/

Ça sera 8 petits euros seulement.

Site web : http://mecanique-ondulatoire.com

