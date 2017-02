Plus d'infos sur le concert Break Ya Bones & Woods Trinidad Legends Live / Macabo Collective Dj-set à Paris

Soirée Afrobeat à l'International ! Entrée libre !!

? WOOD TRINIDAD LEGEND / Live

Woods Trinidad Legend est un hommage à Wilfred Trevor Woodley « Woods » (1934-2010), rencontré par le guitariste yogev ben Josef, instigateur du projet. Né en Trinidad, de deux parents pianistes, Woods a voyagé dans plus de 60 pays et a été confronté à beaucoup de styles musicaux et de cultures différentes. C'est pendant cette période que Yog a rencontré Woods.

Ses compositions, basées sur des chants Trinidadiens traditionnels et le Calypso sont très riches en influences diverses. Dans sa musique on entend le rapport fort entre l'est et l'ouest, avec des mélodies qui ont un nouveau style de construction harmonique, simple et complexe en même temps... Woods a écrit des centaines de chansons. Son histoire pourrait facilement être comparable à un best-seller. Aujourd'hui Woods trinidad Legend continue à faire vivre sa musique.

? BREAK YA BONES combat l'hiver ! / Live

Issus des scènes bordelaises, parisiennes, camerounaises et canadiennes, ses membres se sont rencontrés autour de leur passion de l'Afrobeat. Le groove hypnotique de sa section rythmique, la puissance des cuivres, des choeurs envoûtants emmenés par deux chanteurs à l'énergie explosive forment quatre blocs musicaux qui se complètent, se répondent, échangent autour de riches polyrythmies, d'improvisations endiablées et de textes engagés.

? MACABO COLLECTIVE / Dj-set

De Pechawar à Soweto, de Bamako à Medellín, Macabo est une recette à base de baile funk, disco acidulée, groove orientaux, bollywood, voodoo bass, kuduro, kweito, psyche cumbia et plus si affinité ! Good deal pour les amateurs de grooves exotiques et de rythmes endiablés qui font bouger les corps et voyager les esprits.

Welcome on Macabo Airlines!!

BREAK YA BONES Afrobeat Orchestra

https://www.youtube.com/channel/UCSjTlSmkQDgTFr1IdI0WDzw

Macabo Collective

https://soundcloud.com/macabo

Site web : http://www.linternational.fr/event/break-ya-bones-woods-trinidad-legends-live-macabo-collective-dj-set/

Infos réservation :

Tél. 09 80 53 76 41 - Email. cominter57@gmail.com