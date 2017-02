Plus d'infos sur le concert Bonobo Fever Party 2017: Tarsius Invite Eddy King à Paris

ROCK AFRO BEAT

La bonobo Fever : un évènement mensuel d'afro-rock, de groove et de funk, rêvé par Tarsius et mis au jour par L'Alimentation Générale

Connu pour ses solos de guitare fracassants et sa gouaille dans la catégorie Blues Chicago, Eddy King livre des live endiablés. Des invités, tels que le fumant Jr Vic à la guitare ou encore le redouté Doc Lou à l'harmonica sont susceptibles de faire leur auguste apparition ! Avis aux amateurs de Blues et de sensations.

La soirée se terminera dans la décadence la plus totale avec la chauffe live et sauvage de Tarsius Music, gang musical à l'énergie rock et aux sonorités afro-funk, pour faire monter la température d'une petite dizaine de degrés et mettre le cap vers l'espace !!!

DJ SET AFRO GROOVE by BONOBOX DUO and CHICKEN

Un dj set enflammé qui pioche ses pépites sonores partout où ?a groove de Harlem à Lagos en passant par La Havane et Kinshasa !!

EVENT : https://www.facebook.com/events/356748254709627/

Site web : http://www.tarsiusmusic.com

Infos réservation :

- Email. com@alimentation-generale.net