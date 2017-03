Plus d'infos sur le concert Benares à Paris

POP SOUL BLUES

Bénarès a été fondé en 2014 par Brice Bertet (guitariste), Sané Bakari (chanteuse) et Pierre Delaup (bassiste). Le trio puise son inspiration dans les gènes multiculturels de ses membres et dans leurs influences musicales folk, soul, blues. Leur répertoire de compositions originales met en relief un vrai style pop, un peu jazzy. Leurs chansons en anglais quelquefois ponctuées de dialecte tunisien signent l'identité du groupe. Le groupe a vu son succès grandir en 2016 grâce au single Bledi qui totalise plus de 250 000 vues sur Facebook et Youtube, un buzz qui est à l'origine de deux tournées en Tunisie.

EVENT : https://www.facebook.com/BENARES

Site web : https://soundcloud.com/benares-music-band

Infos réservation :

