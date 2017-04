Plus d'infos sur le concert Beats Across Borders #4 à Paris

Soirée de soutien aux réfugiés

Un bruit sourd, répétitif... Comme l'écho de quelqu'un frappant à une porte, comme une basse, un beat, mais plus étouffé... C'est un battement de coeur. Non, ce sont des centaines de battements de coeur, qui vibrent au rythme d'une musique venue d'ailleurs. C'est HEARTBEATS, la quatrième édition de BEATS ACROSS BORDERS, soirée de concerts et DJ sets organisée par Sciences Po Refugee Help en soutien aux réfugiés.

Pour ceux qui ne connaissent pas encore, Beats Across Borders, c'est une soirée qui réunit parisiens et réfugiés autour de musique du monde live et de dj sets envoûtants, le tout dans une atmosphère chaleureuse d'échange artistique et humain.

La recette des entrées va directement et intégralement aux projets d'aide aux réfugiés de SPRH (cours, aide matérielle et juridique...). Et votre amour nous va droit au coeur.

EVENT : https://www.facebook.com/events/1123839227728537/

Infos réservation :

- Email. com@alimentation-generale.net