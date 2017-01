Plus d'infos sur le concert Aurelio et Winston Smith à Paris

DJ SET RARE GROOVES SOUL DEEP FUNK DISCO

AURELIO + WINSTON SMITH

DJ SET RARE GROOVES SOUL DEEP FUNK DISCO

Infatigable activiste italo-francais de la scène rare grooves parisienne, Aurelio (Lost Grooves /Rinse) partage son temps entre journalisme musical, organisation de soirées et dj sets. Cela fait 20 ans qu'il collectionne des disques qui alimentent ses sélections éclectiques et dansantes entre jazz, soul, funk, disco, afro, boogie et house.Ses sélections sont une invitation à la (re)découverte des musiques noires, grâce à sa curiosité et son goût prononcé pour les sonorités soul, jazz, funk et disco. Cela ne l'empêche de parcourir les musiques africaines et antillaises.

Activiste du Funk et du vinyle depuis près de 15 ans Winston Smith est un incontournable de la scène Strasbourgeoise. Il s'est fait connaitre au sein du collectif Funk the Power ainsi qu'en animant Dites33!, programme dédié à la musique analogique sur Radiocapsule.com. Ces dernières années, les soirées Shake Your Groove Thing! qu'il organise tous les mois lui ont permis de partager les platines avec Dj Format, Marc Hype, Keb Darge, Andy Smith ou encore Deejay Pharoah et Lord Funk...Par ailleurs, il est désormais membre à plein temps de l'équipe Locked Grooves dont le repère n'est autre que le magasin de disque du même nom ouvert l'an dernier à Strasbourg.

Site web : https://www.facebook.com/Winston-Smith-page-272246532906789/

Infos réservation :

- Email. com@alimentation-generale.net