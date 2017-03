Plus d'infos sur le concert Astral Tide (berlin) et Saar à Paris

POST PUNK / NOISE ROCK / SHOEGAZE

Basés à Berlin, les quatre membres d'Astral Tide ont créé la bande son d'un scénario imaginaire relatant la fin imminente du monde. Leur musique canalise le désespoir et la révolte de notre temps à travers une esthétique doomgaze /punk, influencée de space rock, breakbeat, sludge, dub et noise-pop.

+

SAAR est un groupe de post-rock instrumental francilien, formé en 2010 autour des trois guitaristes Yann Desti, Alex Lemouroux et Paul Deligny, du bassiste Boris Patchinsky et du batteur Constantin du Closel La démarche est authentique : aucune restriction de l'esprit, chaque musicien peut s'exprimer comme il l'entend. « Quelque chose flotte dans ces masses aléatoires en tension, de la plus claire à la plus noire, du resserrement vers le spatial ou la profusion » Obscuremag.

Site web : https://astral-tide-epk.com

Infos réservation :

- Email. com@alimentation-generale.net