Ilona Records (l.2-1092333) présente : Ouverture des portes à 19h30

Quelque part entre l'album Mehliana de Brad Mehldau, Amon Tobin, Meshell Ndegeocello et les productions du label Ninja Tune, Ludivine Issambourg, flûtiste de Wax Tailor et Premier Prix du Concours National de Flûte Jazz sous l'égide de Magic Malik, est de retour avec son groupe Antiloops pour un deuxième album électro-jazz, hip-hop des plus audacieux ! PLACEMENT LIBRE ASSIS OUVERTURE DES PORTES À 19H30