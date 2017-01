Plus d'infos sur le concert Alice Et Moi et Dani Terreur à Paris

FRENCH ELECTRO POP + FRENCH POP

Alice et Moi est un jeune groupe d'électro-pop à la fran?aise. Alice chante l'amour au micro, accompagnée du mélancolique Ivan qui fait trembler les cordes de sa guitare électrique, du survolté Adrien qui n'hésite pas à se lâcher derrière ses claviers, et enfin de Jean-Baptiste, l'homme-machine en charge du rythme et autres bizarreries synthétiques.

+

Aussi bien passionné par la pop anglo-saxonne que par les pionniers de la musique électronique, Dani Terreur chante des ballades langoureuses et torturées sur des riffs fulgurants et des nappes de synthés lunaires. Magnétique et passionné sur scène, Dani Terreur se transforme en chasseur de sons en studio, traquant les mélodies fortes, les harmonies chaudes et électriques, en quête d'un groove qui oscille entre turbulences synthétiques et cristallines.

Site web : https://soundcloud.com/daniterreur

Infos réservation :

- Email. com@alimentation-generale.net