Plus d'infos sur le concert Algo En Showcase à Paris

? ALGO vient pousser la chansonnette au Motel, lieu mythique de l'indie pop parisienne, en formation complète et pour un showcase tout en douceur.

? Un lieu mythique de l'indie pop parisienne, un concert assis dans un canapé, et en plus c'est gratuit... What else ? ?

ALGO

https://soundcloud.com/wearealgo

https://www.facebook.com/wearealgo

Quatre lettres. Six musiciens. Quelque chose de précieux qui s'anime depuis quelques années autour du songwriter Sylvain B.

Amoureux d'arrangements soignés comme Belle and Sebastian ou encore The Divine Comedy, ALGO c'est cette petite pop au grand coeur : des mélodies imparables et des ambitions baroques révélées grâce aux 12 petites mains qui font vivre cette musique pop orchestrale.

? Ils viendront jouer notamment en formation complète et en acoustique leur 3ème EP The Misunderstanding (Microcultures / Differ-Ant). Produit par Igor Moreno et avec le sublime artwork de Pascal Blua, ce 5 titres est sorti en vinyle pour le dernier Disquaire Day.

? Une pop orchestrale à la fois artisanale et flamboyante, The Misunderstanding porte haut les couleurs d'une certaine pop fran?aise. ALGO en sera dorénavant l'un des plus précieux emblèmes.

POPnews

? Cinq réjouissances pop-folk orchestrées dans un savant jeu de violons et de trombones, flirtant avec le lyrisme sobre de The Leisure Society, ou encore la fausse ingénuité de Belle & Sebastian. Ces belles compos aux arrangements raffinés et à la tonalité joyeuse raviront les nostalgiques de pop orchestrale 90's.

Longueur d'Ondes

? Aux amoureux de pop orchestrale, pour qu'ils le calent sur leur étagère de CDs ikéa entre ceux de Beach Boys, Neil Hannon et Belle & Sebastian.

Les Inrocks Lab

Site web : https://www.facebook.com/events/302115026857526/

Infos réservation :

Tél. 01 58 30 84 68