Plus d'infos sur le concert Les Faire-noels A La Méca! à Paris

Le concert Les Faire-noels A La Méca! a lieu au dans le cadre des Spectacles de noël 2016 à Paris.

Hey! On va feter noel avec la vrai famille ce jeudi 22 décembre autour d'un Dj Set des trois petits FAIRE-Noels.

Vous connaissez le délire, passer des sons de foufous nous suffit pas, on ramène les instrus et les micros pour raconter des conneries par dessus le tout et on est la pour danser!

C'est gratooos!!!! C'est toute la nuiiiit!!!!

Au programme il y aura vente ou offre de nos disques faits-main selon notre état, shots gratuit pour ceux qui assument le déguisement de père-noel et dance floor sur des sons de tous les genres tant que c'est chelou!

besos et a jeudi ?

Site web : http://mecanique-ondulatoire.com

Infos réservation :

Tél. 01 43 55 69 14