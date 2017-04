Plus d'infos sur le concert 1000 & 1 Nuits : Shadi Khries + Duc De Mourgues + Hovhannes Asatour à Paris

DJ SET ARABIC TECHNO SOUND & MORE

1000 & 1 Nuits est une Nuit de mélange hypnotique de musiques traditionnelles du Moyen Orient, de sonorités électroniques et de Arabic Techno Sound. Chaque nuit est un fragment d'histoire dont la suite est reportée au lendemain.

Percussionniste, DJ et producteur, Shadi Khries est contributeur d'Acid Arab depuis 2013 et vient de sortir l'album KING GHAZI avec Gilb'r sur le label Versatile. Depuis 2016 il est aussi Dj résident au sein du collectif Station Endlos en Allemagne. Inspiré par l'atmosphère du Wadi Rum, le désert de son pays d'origine la Jordanie, son DJ set - Arabic Techno Sound - est un mélange hypnotique de musiques traditionnelles du Moyen Orient et de sonorités électroniques.

Duc de Mourgues, jeune artiste parisien, également pianiste jazz et violoniste, a été résident du collectif Beats & Koko de 2014 à 2016. Rapidement, il a vu son nom apparaitre sur les affiches des clubs parisiens de renom comme le Badaboum, le Batofar, le Faust, le REX Club... mais aussi à Nantes, à Ste-Maxime, à Barcelone (Macarena club) et dernièrement au Marvellous Island Festival. On le retrouve ainsi aux côtés d'artistes internationaux tels que Benoît & Sergio, Anna, Einmusik ou encore Matthias Meyer.

Chanteur d'opéra, Hovhannes Asatour est devenu compositeur, producteur & dj en raison de l'immense amour qui porte à l'électro & techno. Fondateur de Positive Records & Art19, il développe différents concepts de soirées entre Paris, Berlin & Poznan.

EVENT : https://www.facebook.com/events/736283839865404

Site web : https://www.facebook.com/ShadiKhries/

Infos réservation :

- Email. com@alimentation-generale.net