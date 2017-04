Plus d'infos sur le concert Vie Sauvage - La Grande Traversée 2017 à Paris

6 années que Vie Sauvage invite les festivaliers à se ressourcer le temps d'un weekend à Bourg en Gironde. Vue panoramique sur le fleuve, ancienne citadelle, programmation musicale soignée et bon vin sont autant d'atouts que le festival s'efforce de sélectionner chaque année.

Le temps d'une soirée le festival vous donne rendez-vous à la capitale pour une fête aux accents du sud afin de promouvoir la sixième édition de son festival.

18h-00h : Apéro régional & DJ set de l'équipe de la Vie Sauvage

00h-03h : Club

Percussionniste au sein de Fràn?ois And The Atlas Mountains, membre éminent de Babe et d'Archipel, Amaury Ranger fut également aper?u au générique de quelques grands albums ces dernières années (signés Rozi Plain, Étienne Daho, Stranded Horse...). Sous l'alias AmZo, Amaury imagine des DJ sets émouvants et aventuriers dressants des ponts entre sons psychédéliques, mélodies traditionnelles du Sud Ouest et musiques africaines et créoles : les flûtes de bergers répondent aux accords de oud, les arpèges de mandolines pyrénéennes font écho aux percussions arabes et aux guitares filtrées... Afin de lier l'ensemble, AmZo a recours à la technique moderne (samplers, filtres, Groovebox, etc.). Une épopée transfrontalière ? Mieux que ?a : une odyssée.

Le festival pionner et défricheur sera de retour du 21 au 23 Avril à Paris. Avant cela ils viendront faire la fête avec nous et nous ambiancer comme eux seuls savent le faire.

