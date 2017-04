Plus d'infos sur le concert Vie Garantie à Paris

VIE GARANTIE w/ RAPHAËL TOP-SECRET, HIEROGLHYPHIC BEING

RAPHAËL TOP-SECRET (Antinote) est un dj hors normes qui collectionne les disques, les chine dans les vide-greniers, à Paris et dans d'autres endroits qu'il garde secret. Attendez-vous à de la dance music sous toutes ses formes, de la boogie étrange, des hits de synthés caribéens ou du flamenco teinté d'Italo ! HIEROGLHYPHIC BEING est un des nombreux pseudos utilisé par Jamal Moss. Actif depuis des décennies dans le milieu de la techno mais plus largement dans la musique expérimentale et la dance music sous toutes ses formes, il fera un live spécial de 3H, aux frontières de l'indus, de la house, flirtant avec la musique expérimentale, le free jazz. Un live particulièrement attendu d'un artiste sonore culte, avant-gardiste et singulier. MARION GUILLET, hôte des émissions Vie Garantie sur Le Mellotron passera ses hits et coups de coeur du moment, garantissant l'existence et surtout la fête.

