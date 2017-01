Plus d'infos sur le concert Une Affaire De Famille à Paris

Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas sorti en famille ? On est d'accord, ?a fait trop longtemps ! Samedi 28 janvier prochain, on vous offre l'occasion parfaite de remédier à ?a dans la joie et

La Petite Écurie, on l'a compris, c'est un projet entrepris par une famille de coeur, qui veut partager la musique avec qui l'aime? Quand on est musicien, on a souvent monopolisé les oreilles de toute sa famille depuis toujours. Ils ont partagé nos débuts maladroits, notre obsession sur un morceau, nos représentations de fin d'année?

Vous qui venez jouer sur la scène New Morning à la jam de la Petite Écurie, ne pensez-vous pas que vos proches, en assistant à ce moment, seraient rétribués de toutes ces années de patience et d'endurance, durant lesquelles vous avez travaillé incessamment, pour pouvoir aujourd'hui monter tranquillement sur cette scène légendaire, et balancer votre meilleur groove?

Nous on pense que si ! Du coup on a invité tous nos papas-mamans, nos oncles, tantes, cousins, nos frères et nos bros, alors rendez-vous le 28 janvier pour une soirée en famille géante, à l'image de cette jam !

TARIF D'ENTRÉE TIRÉ AU DÉ POUR TOUS (MUSICIENS ET PUBLIC)

? Si tu fais 1 : tu rejoues

? Si tu fais 6 : c'est GRATUIT pour toi

? Entre 2 et 5 : tu payes le prix affiché sur le dé :) -> DE 2 À 5?

Cette contribution nous permet de faire grandir le projet ! C'est un détail pour vous, mais pour nous ?a veut dire beaucoup !

Infos réservation :

Tél. 01 45 23 51 41