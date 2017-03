Plus d'infos sur le concert Trou Aux Biches à Paris

Le premier avril, toujours première sur le #gueer, la Trou invite la brooklynite à lunettes OCTO OCTA pour un live electro fa?on tech vs deep vs house vs dream vs lo-fi vs warehouse vs minimalwave. OK ? Les résidentes PIPI, NINI et DACTY, elles, se chargeront comme à chaque édition de faire des vocalises sur les hautbois, altos, bassons et violines.

Site web : http://www.la-java.fr/evenement.php?i=1385

Infos réservation :

Tél. 01 42 02 20 52 - Email. production@la-java.fr