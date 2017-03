Plus d'infos sur le concert Tango De Contrebande à Paris

Tangoleon (quartet de Tango Nuevo) et TANGIBLE (collectif de danseurs) vous invitent à partager leur pratique de tango-contact-improvisation. Notre ambition pourrait être de lutter contre la pensée unique, la tradition ou la loi des genres, mais notre propos est plus modeste : s'amuser ensemble autour de toutes les humeurs du tango, du plus traditionnel aux formes les plus récentes ou les moins maîtrisées.

Le quartet TANGOLEON puise dans l'improvisation et dans les rumeurs du monde pour donner de nouveaux timbres et de nouvelles couleurs au tango. Harmonica, accordéon, piano, contrebasse et instruments bizarres sont utilisés pour jouer des compositions et quelques emprunts à des compositeurs contemporains argentins.

Le collectif TANGIBLE convoque des danseurs néophytes, des amateurs et des professionnels pour une danse vivante et improvisée, préférant l'expérimentation à l'apprentissage des pas.

Site web : http://www.la-java.fr/evenement.php?i=1378

Infos réservation :

Weezevent Tél. 01 42 02 20 52 - Email. production@la-java.fr