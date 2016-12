Plus d'infos sur le concert Réveillon Electro Swing à Paris

Le concert Réveillon Electro Swing a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

En cette nuit de réveillon, La Java prendra des airs de cabaret des années folles, où groupes, DJs et demoiselles de cabaret new-burlesque vous feront vivre une nuit unique !

En cette nuit de réveillon, La Java prendra des airs de cabaret des années folles, où groupes, DJs et demoiselles de cabaret new-burlesque vous feront vivre une nuit unique ! Les sons vintage vont flirter avec les beats d'aujourd'hui...

Une vingtaine d'artistes vous feront sauter le pas vers 2017 sous une pluie de plumes, de paillettes et de bonne humeur !

JIVE ME, c'est LA révélation electro-swing 2016 ! Le groupe explore des univers musicaux très variés allant de l'electro swing au hip-hop, tout en conservant une identité vintage, avec un mélange subtil de machines, d'acoustique et de voix chaloupées. Pour ce passage à la nouvelle année, ils viennent en duo nous offrir l'exclusivité de leur nouveau set !

LES FRERES ZEUGMA, c'est du rock-swing-circo-burlesque ! Ce groupe atypique et survolté composé de 6 musiciens interprète un répertoire de compos originales construites autour d'influences multiples. Prenez 6 doses de rock'n'roll, 3 cuillères de funk, 100g de swing, ajoutez 5 mesures de klezmer, 2 tranches d'afro beat et un zeste de psychédélisme, faites chauffer le tout sur scène... et servez bouillant !

L'explosif DUNYA viendra de sa Belgique natale pour affoler les platines de La Java ! Impossible de classer son style : il mixe sons du passé et beats du futur ! Au programme : swing et electro, rock'n roll et drum'n bass ou encore blues et dubstep...

PROSPER (Neo Pop Art / Boxon Rec), machine à danser au sourire proéminant, tournera, comme à son habitude, au rendement maximal. Celui qui a toujours cultivé l'ambivalence musicale sait comment vous faire guincher sans contrefa?on ! Il vous prépare pour l'occasion un set electro swing à sa sauce...

Fondateur de l'Electro Swing Club de Paris et gangster chic des platines, TYPOBOY (Electro Swing Club) sera accompagné aux platines par KID SUPRÊME (Electro Swing Club), grand spécialiste des mixes ravageurs.

La revue new burlesque parisienne du Cabaret des Filles de Joie de Juliette Dragon fera sonner les 12 coups de minuit à grand renfort de glamour et d'humour !

Site web : http://www.la-java.fr/evenement.php?i=1306

Infos réservation :

fnac Tél. 01 42 02 20 52 - Email. production@la-java.fr