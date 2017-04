Plus d'infos sur le concert Rencontre avec Global Gnawa à Paris

Fondé en 2008 à Paris par le multi-instrumentiste Thierry Fournel, le chanteur et "gumbriste" Jaouad El Garouge, et le saxophoniste Mehdi Chaib Global Gnawa expore de nouvelles pistes musicales originales et novatrices.

Mélange subtil et inspiré entre tradition gnawa et sons actuels, Global Gnawa propose des compositions originales épicées d'envolées jazzy, d'afrobeat, de reggae, d'ethiojazz et de multiples autres influences insufflées avec talent par les 3 membres fondateur du groupes.

Les instruments traditionnels tels le guembri, le oud, le n'goni ou les karkabou ou plus modernes avec la guitare et le saxophone, dialoguent et s'associent pour entrainer le public, inexorablement, vers la transe, la fête et la danse.

Le Royal Est Music

129, rue du Faubourg Saint-Martin, 75010, Paris.

#EntréeGratuite

2 euros requis sur la première consommation.

Si vous souhaitez dîner sur place, réservation au :

06 44 08 10 02

#Rencontre #Caféconcert #Live

DATES

Le samedi 15 avril 2017 de 20 h 30 à 23 h 45

Site web : http://www.facebook.com/Le-Royal-Est-Music-1447543972212843/