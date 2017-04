Plus d'infos sur le concert Reminisce. Guest Dj Sonny Amerie à Paris

REMINISCE la soirée 100% Rnb / New Jack & Nu Soul.

LA soirée REMINISCE revient le vendredi 14 avril au BIZZ'ART pour les inconditionnels de musique NU SOUL, R&B ET NEW JACK.

Pour cette opus nous avons l'honneur d'invité DJ SONNY AMERIE pour le plus grand plaisir de vos oreilles.

Les dj's distilleront les incontournables du genre : TLC, Bobby Brown, SWV, Janet Jackson, Montell Jordan, Dwele, D'Angelo, Mary J Blige, Angie Stone, Aaliyah, Raheem Devaughn, Usher, Boyz II Men , Blackstreet , Donell Jones ...

ARE YOU READY TO PARTY ?

INFOS PRATIQUES ?

Vendredi 14 avril 2017.

De 23H30 à l'aube .

Tarif : 10?.

BIZZ'ART.

167 QUAI DE VALMY . PARIS X .

Métro: Louis Blanc / Jaures .

bizzartclub.com

Site web : http://www.facebook.com/thegoldenyearsofhiphop

Infos réservation :

Tél. 0140347000