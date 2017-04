Plus d'infos sur le concert Quostet et Nox.3 & Linda Oláh à Paris

QUOSTET + NOX.3 & LINDA OLáH

Depuis six ans déjà, le QUOSTET balance sur les planches un son décadent de rythmiques aux grooves puissants, de fabrications sonores inouïes et de lignes mélodiques à rendre fou. Pour défendre son dernier opus Granit, ce groupe iconoclaste remuera la scène de pulsations, battements et tranches de sons : à venir goûter en concert. Inget nytt est un projet inscrivant l'électrio fran?ais NOX.3 et la chanteuse suédoise LINDA OLÁH dans une création spontanée et inventive. Leur musique, qui privilégie les croisements entre les pratiques musicales les plus contemporaines, est un assemblage de transes et d'abîmes délicieux où la boucle est reine. nOx.3 & Linda Oláh sortiront un album au printemps 2018. Les deux groupes font partie du Collectif Loo.

Site web : http://www.la-java.fr/evenement.php?i=1389

Infos réservation :

Yurplan Tél. 01 42 02 20 52 - Email. production@la-java.fr