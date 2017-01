Plus d'infos sur le concert Quatuor Fine Arts à Paris

Le Quatuor Fine Arts a été fondé à Chicago en 1946. Soixante-dix années qui ont permis à l'ensemble de parcourir le monde entier, de produire une impressionnante discographie et de s'imposer comme l'un des quatuors les plus brillants. Si les violonistes Ralph Evans et Efim Boico jouent ensemble depuis le début des années 1980, cela ne fait que quelques années que l'altiste Juan-Miguel Hernandez et le violoncelliste Robert Cohen ont rejoint la formation. Preuve du constant renouvellement des Fine Arts. Pour la première venue du quatuor au Théâtre des Bouffes du Nord, les musiciens sont accompagnés du pianiste Romain Descharmes et du violoniste Pierre Fouchenneret, deux jeunes artistes fidèles de La Belle Saison. Au programme, la fougue de Beethoven, la poésie de Ravel, l'envoûtement de Chausson... Ludwig van Beethoven : Sonate pour violon et piano n°7 Maurice Ravel : Quatuor à cordes en fa majeur Ernest Chausson : Concert pour piano, violon et quatuor Quatuor Fine Arts Violon Ralph Evans Violon Efim Boico Alto Juan-Miguel Hernandez Violoncelle Robert Cohen Piano Romain Descharmes Violon Pierre Fouchenneret