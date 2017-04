Plus d'infos sur le concert Quatuor Diotima à Paris

Intégrale des Quatuors de Béla Bartók Fondé en 1996, le Quatuor Diotima s'intéresse autant au grand répertoire classique qu'aux compositeurs contemporains. Le point commun de leurs multiples appétences : le besoin impérieux du renouveau. Bartók a lui aussi le renouveau chevillé au corps, puisant dans les musiques populaires traditionnelles pour faire naître une écriture musicale savante unique. Avec ses quatuors à cordes, le compositeur s'impose comme l'un des maîtres du genre, un siècle après Beethoven. Jalonnant la vie de Bartók entre 1908 et 1939, les six quatuors sont le révélateur des évolutions stylistiques du compositeur, en perpétuelle construction. Du premier quatuor postromantique au sixième, chant d'adieu avant l'exil aux États-Unis, ce corpus constitue également le reflet des mutations d'un siècle tourmenté. Quatuor à cordes n°1 en la mineur Quatuor à cordes n°2 en la mineur Quatuor à cordes n°3 en do dièse mineur Sz. 85 Quatuor à cordes n°4 en ut majeur Quatuor à cordes n°5 en si bémol Sz.102 Quatuor à cordes n°6 en ré majeur Sz.114 Violon Yun-Peng Zhao Violon Constance Ronzatti Alto Franck Chevalier Violoncelle Pierre Morlet