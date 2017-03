Plus d'infos sur le concert Pierrot Lunaire à Paris

Pierrot lunaire est une commande de l'actrice Albertine Zehme à laquelle Schoenberg répond en quelques semaines, en adaptant 21 poèmes d'Albert Giraud. Cette simple « étude » devient l'oeuvre emblématique du compositeur, un véritable séisme musical lors de sa création en 1912. À la virtuosité et l'inventivité de l'écriture se mêle le Sprechgesang, une voix parlée-chantée. C'est Marion Tassou, jeune soprano aussi engagée dans la musique ancienne que dans le répertoire contemporain, qui explore l'incroyable expressivité de cette technique. À ses côtés, nous retrouvons Jean-François Heisser. Soliste, chambriste, également chef d'orchestre et pédagogue, le pianiste est entouré du violoniste Pierre Fouchenneret et du violoncelliste Victor Julien-Laferrière, étoiles montantes du classique. Une rencontre « Belle Saison » à la croisée des générations. Franz Schubert : Rondeau brillant pour violon et piano Johannes Brahms : Trio pour piano et cordes n°1 Arnold Schoenberg : Pierrot Lunaire Soprano Marion Tassou Violon Pierre Fouchenneret Violoncelle Victor Julien-Laferrière Flûte, Clarinette NN Piano Jean-François Heisser