Plus d'infos sur le concert Noona Bae En Showcase à Paris

Un petit brin de douceur et d'enchantement à découvrir sans tarder.

Une Voix, Une présence, Un voyage, Un piano, Un Univers .....

DONGPAL Entertainment, vous présente Noona Bae.

Artiste, auteur-compositeur et interprète, elle a re?us des prix et distinctions à l'international.

Notamment avec son premier single N by Noona, son titre Always love you a été sélectionné pour intégrer des compilations de musique avec les grands noms de la Soul.

Noona vous chante l'amour en anglais et vous enchante avec sa voix douce et discrètement sensuelle qui vous offre ses secrets ainsi que sa musique.

Site web : http://www.noonaofficiel.com

Infos réservation :

Tél. 0144840786 - Email. communication@letage.fr