Plus d'infos sur le concert Multi-prise à Paris

Multi-prise, c'est l'occasion de réunir les curateurs et les djs de La Java, ceux qui font vivre le lieu tout au long de l'année, avec audace, élan et singularité.

Pour cette première, MARION GUILLET (Vie Garantie), APRILE (Bye Bye Ocean) et JITA SENSATION (Opposite Dance) se partageront les platines de minuit à l'aube.

From disco to future beat, branche toi et lâche prise.

Site web : http://www.la-java.fr/evenement.php?i=1379

Infos réservation :

Tél. 01 42 02 20 52 - Email. production@la-java.fr