Plus d'infos sur le concert Live & Soul Afterwork Feat. Soulness & Djay Koi à Paris

Tous les jeudis une explosion de talent et d'énergie sur scène comme sur le dancefloor !! Alors faites du bruit pour notre combo superstar Soulness et ce soir Djay Koi aux platines... C'est « La soirée la plus funky de Paris » et c'est free baby !!

Site web : http://www.bizzartclub.com

Infos réservation :

Tél. 0140347000