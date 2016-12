Plus d'infos sur le concert Live & Soul Afterwork De NoËl Feat. Soulness, Dj Jp Mano à Paris

Le concert Live & Soul Afterwork De NoËl Feat. Soulness, Dj Jp Mano a lieu au dans le cadre des Spectacles de noël 2016 à Paris.

Ce soir on revisite ce qui se fait de mieux en Soul, Pop, Rnb des 70's à nos jours avec Soulness, on gagne des coupes de champagne lors de nos fameux blindtests...

Ce soir on revisite ce qui se fait de mieux en Soul, Pop, Rnb des 70's à nos jours avec Soulness, on gagne des coupes de champagne lors de nos fameux blindtests, on lâche tout ce qu'on a sur le dancefloor boosté par DJ JP Mano aux platines... Et comme on est à deux jours de Noël cadeaux et surprises seront de la partie !! DE-COM-PRE-SSEZ VOUS A-LLEZ A-DO-RER !!

Rendez-vous dès 19 h - entrée gratuite

Site web : http://bizzartclub.com

Infos réservation :

Tél. 0140347000