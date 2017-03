Plus d'infos sur le concert Live & Soul Afterwork à Paris

« La soirée la plus funky de Paris » vous convie à deux heures de live soul, funk, RnB, suivis des mixes dancefloor jusque tard dans la nuit ! Tout ?a avec des blindtests champagne...

Live & Soul afterwork c'est votre rendez-vous du jeudi, RDV dès 19 h chaque jeudi !

- jeudi 2.03 : LIVE & SOUL AFTERWORK feat. SOULNESS, DJ JP MANO

Soulness en live et au top, DJ JP Mano pour un mix incendiaire, des blindtests champagne, c'est pour vous le meilleur public de Paris et c'est free !

- jeudi 9.03 : LIVE & SOUL AFTERWORK feat. SOULNESS, DJ JP MANO

« La soirée la plus funky de Paris » vous convie à deux heures de live soul, funk, RnB, suivis des mixes dancefloor de DJ JP Mano jusque tard dans la nuit !

- jeudi 16.03 LIVE & SOUL AFTERWORK feat. SOULNESS

Venez célébrer le meilleur de la Soul, RnB, Pop des 70's à 2017 avec des artistes au top, en live comme aux platines, pour vous scotcher au dancefloor jusqu'au petit matin, avec en prime des blintests champagne et des places de concert offertes !!

- jeudi 23.03 : LIVE & SOUL AFTERWORK feat. SOULNESS et DJAY KOI

La soirée la plus emblématique de notre Bizz'Art festif, éclectique, décontracté et qui accueille de magnifiques artistes NON STOP !! Ce soir, on revisite ce qui se fait de mieux en soul, pop, RnB des 70's à nos jours, on lâche tout ce qu'on a sur le dancefloor ...

- jeudi 30.03 : LIVE & SOUL AFTERWORK feat. SOULNESS, DJ JP MANO

Live, Mixes et Blindtests, c'est « la soirée le plus funky de Paris » et c'est pour vous, le meilleur public de Paris !!

DE-COM-PRE-SSEZ VOUS A-LLEZ A-DO-RER !! 19h - entrée gratuite

Site web : http://bizzartclub.com

Infos réservation :

Tél. 0140347000