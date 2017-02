Plus d'infos sur le concert Live & Soul Afterwork à Paris

« La soirée la plus funky de Paris » !

« La soirée la plus funky de Paris » convie ce soir de nombreux guests sur la scène du Bizz'Art pour célébrer le meilleur de la Soul, Rnb, Pop des 70's à 2017 avec des artistes au top en live comme aux platines pour vous scotcher au dancefloor jusqu'au petit matin ! Et avec en prime des blintest champagne et des places de concert offertes !!

Site web : http://www.bizzartclub.com

Infos réservation :

Tél. 0140347000