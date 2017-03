Plus d'infos sur le concert Le Choeur Des Polysons & The Highlites à Paris

Les Polysons - Un vibrant hommage suite aux attentats parisiens et un message de Paix et de Fraternité.

The Highlites - Les débuts du jeune Mozart revisités dans une composition classico-pop.

Le Choeur des Polysons a été créé en 1994 par Marc et Elisabeth TRIGO. C'est aujourd'hui une association active qui regroupe essentiellement des enfants du quartier de Belleville à Paris. Le choeur comprend une cinquantaine de chanteurs. La plupart ne savent pas lire la musique, mais la passion qui les anime pour le chant choral, sous la direction d'Elisabeth TRIGO, les a déjà amenés à un niveau musical qui les a conduits à se produire dans les lieux les plus divers et les plus prestigieux: Basilique Saint Denis, Comédie Fran?aise, Opéra Garnier, Hôtel de Ville, Sénat, Stade de France pour l'opéra Carmen et Excalibur, Théâtre des Champs Élysées avec l'Orchestre de Radio France, Bercy avec l'Orchestre de Paris et la Maîtrise de Radio France dans la 8ème symphonie de Mahler. Le Choeur a été invité à plusieurs reprises à Londres , à Turin, au Portugal et en Sicile et a participé aux Victoires de la Musique . Il a participé au Festival d'Ile de France où il a interprété le Kaddish de Térézin de Pascal Amoyel accompagné par le Quatuor Debussy, concert repris à l'été 2015 dans le cadre du festival Cordes en Ballade. Il a enregistré 8 CD. Il a participé à plusieurs spectacles au Théâtre de la Ville avec lequel il tisse une relation de partenariat. Le Choeur a animé la journée de l'abolition de l'esclavage en présence du Président de la République et des membres du gouvernement. Le 15 octobre dernier il était au Palais des Congrès dans le ciné concert « Le Seigneur des Anneaux. Il a également donné un concert à la mémoire des victimes des attentats le 13 novembre accompagné par le Quatuor Debussy. Il sera en tournée en Chine en août prochain pour une série de 9 concerts.

Le choeur est composé d'un choeur de concert (11 / 16 ans) et d'un choeur préparatoire (8 / 11ans)/ www.lechoeurdespolysons.fr

The Highlites

Fondée et dirigée depuis 1999 par John Meldrum, The Highlites est une chorale bilingue franco-anglaise qui réunit une trentaine de choristes d'horizons différents autour d'un répertoire original et métissé, savant mélange d'harmonies classiques et de rythmes pop-rock-soul.

Un répertoire original et en anglais. Des concerts toute l'année ! Grâce à la participation de musiciens et de chanteurs professionnels lors de concerts exceptionnels tels que ceux joués à l'Olympia, à l'Alhambra ou au théâtre de Ménilmontant le choeur a depuis peu pris la forme d'une véritable troupe semi-professionnelle composé de personnalités toutes plus différentes les unes que les autres unie autour du plaisir de chanter ensemble un répertoire original et exigeant.

www.peaceoratorio.org / www.johnmeldrum.com

