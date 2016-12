Plus d'infos sur le concert La Petite Ecurie : The Tribute To Eminem Show à Paris

Le 30/12/15, naissait la Petite Ecurie, une jam mensuelle multi style, qui accueille à bras ouverts sur la scène mythique du New Morning les jeunes talents. Bienvenus chez NEW 1 an plus tard!

Le 30 Décembre 2015, naissait la Petite Ecurie, une jam mensuelle multi style, qui accueille à bras ouverts sur la scène mythique du New Morning les jeunes talents, dans un but non dissimulé : favoriser l'émulation créative et l'unification de la nouvelle génération musicienne. Un an plus tard, le constat est unanime : Le New Morning est bien redevenu un lieu de rendez-vous informel incontournable pour les représentants de la scène musicale parisienne.

La Petite Ecurie sort de l'enfance (Oui, un an d'enfance, ?a suffira) pour rentrer dans la phase belle et rebelle de l'adolescence. Et qui mieux que ce bon vieux Eminem pour représenter cette glorieuse période de la vie? On rendra donc hommage au rappeur qui a symbolisé notre prise d'indépendance, et l'affirmation de nos choix musicaux au grand damn de nos parents (le fameux Parental Advisory Explicit Content dont tout le monde s'est foutu).

Des guests de choix pour cette soirée exceptionnelle !! Youthstar, Mc de Chinese Man entre autre et éminent acteur de la scène rap UK en France nous fait l'honneur de sa présence ! Miscellaneous, la moitié du duo Chill Bump et maître dans l'art du story telling et du flow incroyable sera de nôtres également. Chez les Djs - et pour rappeler que Oui ! Notre Jam est ouverte aux scratcheurs - ce n'est pas moins que Aociz (triple champion DMC avec son groupe 9'Oclock) et l'excellent Dj Nixon qui seront derrière les platines de la LPE.

La date est également parfaite pour lever nos verres d'un même geste, à cette nouvelle année qui s'annonce pleine d'aventures.

3 objets de retrouvailles donc le 30 décembre: L'AN 1 de la Petite Ecurie, L'AN 2017 de la musique à Paris, et L'ANcien temps où Eminem était un jeune blanc-bec de 22 ans qui mettait des tatanes à tous les rappeurs du Golden Age.

Picture it, tu es ce jeune blanc-bec, c'est toi qui distribue les claques, alors show us who the Real Slim Shady is !!

TARIF D'ENTRÉE TIRÉ AU DÉ POUR TOUS (MUSICIENS ET PUBLIC)

? si tu fais 1: tu rejoues

? si tu fais 6 : c'est GRATUIT pour toi

? entre 2 et 5 : tu payes le prix affiché sur le dé :) , DE 2 À 5€

Cette contribution nous permet de faire grandir le projet ! C'est un détail pour vous, mais pour nous ?a veut dire beaucoup !

Site web : http://www.newmorning.com/20161230-3616-La-Petite-Ecurie.html

Infos réservation :

Tél. 01 45 23 51 41