Plus d'infos sur le concert La Java Des Balkans à Paris

LA JAVA DES BALKANS

Concert : PAUL & DAFNE : Road-trip à deux voix en Grèce et ses alentours (Anatolie, Balkans, Méditerranée...). TÉLAMURÉ TARANTELLA-ROOTS naît de la rencontre de trois musiciens de l'Italie du Sud dont les chemins se croisent à Paris. C'est ici, dans les cafés des quartiers de Belleville, Ménilmontant et Montreuil qu'ils se retrouvent à mélanger leurs histoires, leurs instruments; un bagage de chants et de musiques traditionnelles, transmis de première main par les gens de leurs villages ou appris dans leurs propres familles. Un son à la fois archaïque, actuel et captivant.

Club : DJ/compositeur et trompettiste, BORIS VIANDE a enchaîné de 2010 à 2015 une centaine de DJ sets par an. Passé du ska ukrainien à l'electrubaci, il intègre des influences orientales, celtiques et indiennes. Multi-instrumentiste et fondateur du label ghetto-folk Vlad, Boris est un obsédé du tempo, possédé du phrasé, prêt à toutes les compromissions pour que la musique du monde sorte du musée. DJ TAGADA revient le dernier jeudi de chaque mois à La Java pour la révolution du dancefloor à coups de montagnes russes, fanfares des Balkans, gypsy punk, électro tzigane, hip hop Klezmer et balkan ragga !

Site web : http://www.la-java.fr/evenement.php?i=1376

Infos réservation :

Tél. 01 42 02 20 52 - Email. production@la-java.fr