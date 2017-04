Plus d'infos sur le concert La Fête Triste X Quick Culture à Paris

LA FÊTE TRISTE x QUICK CULTURE

La Fête Triste et Quick Culture unissent exceptionnellement leurs forces à La Java veille de jour férié, et invitent pour l'occasion ERNESTAS SADAU. L'homme officie derrière l'excellent blog/organisation Digital Tsunami basé en Lithuanie. Plusieurs autres djs parisiens parmis les plus influents du moment seront aussi présents pour l'accompagner : JAN MELNICK (LFT / Quick Culture), MOYO (Mind Records), OKO DJ (BFDM), NAULOT (BFDM), NTN FNTN (Controverse)

Site web : http://www.la-java.fr/evenement.php?i=1397

Infos réservation :

Tél. 01 42 02 20 52 - Email. production@la-java.fr