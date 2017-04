Plus d'infos sur le concert La Chica + Teach Kids Manners + Niki Niki à Paris

LA CHICA + TEACH KIDS MANNERS + NIKI NIKI

LA CHICA : À travers sa musique, La Chica réunit l'Amérique Latine et Belleville en proposant un collage de textures sonores, empruntées à son héritage traditionnel et diverses influences modernes, en cassant les codes établis. C'est autour du piano et des claviers que s'est créé son univers, mélangeant habilement ses inspirations classiques, son amour pour Debussy avec la profondeur des nappes des synthés analogiques. Sans masque, la franco-vénézuélienne transmet une émotion à l'état brut, entre pensées abstraites et introspection poétique.

TEACH KIDS MANNERS : Le timbre chaleureux de Gillian contraste avec l'acidité de son clavier et l'efficacité de sa programmation rythmique. La danse frénétique de Louise vient pimenter avec panache une voix aérienne et envoutante. Tandis que Gauthier fait virevolter et groover guitares et basses. Trio musical, mais triptyque visuel également qui tient à faire impression sur scène et dans ses clips, TKM préparent actuellement la sortie de leur second EP AWAKE.

NIKI NIKI : Niki Niki est un groupe pop électro, composé de deux voix, d'une basse, d'une guitare, d'un synthétiseur et d'une boîte à rythmes. Évoquant un néo Simon & Garfunkel, influencé autant par le romantisme de Portishead et de XX que par la folie de The Kills. Niki Niki aime mêler les lignes et les genres, tant que le frisson minimal guette.

