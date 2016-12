Plus d'infos sur le concert Kiblind et Point Éphémère : Fm Air - Un Jour De L'an Sans Visa à Paris

Le concert Kiblind et Point Éphémère : Fm Air - Un Jour De L'an Sans Visa a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

FM Air vous propose une expérience nouvelle pour fêter le nouvel an. Un vol, 4 escales, 4 fuseaux horaires pour célébrer 4 réveillons aux 4 coins du monde.

Avec FM Air vous allez découvrir l'esprit subversif Moscovite, l'âme festive de Paname, la chaleur de Dakar et l'ambiance sexy-tropicale de Rio.

LE VOL

>> Bienvenue à Bord du vol FM Airlines N° 1.1.2017.

Vol à destination de Rio-de-Janeiro, au départ de Moscou. Il fera escale à Paris aux alentours de minuit. La tour de contrôle nous informe que quelques secousses sont à prévoir lorsque nous survolerons Dakar vers 02h. Nos hôtesses et stewards sont à votre disposition : cocktails, musique et animations en tous genres vous seront proposées dès le décollage. Au menu Dj sets colorés, Karaoké déjanté, scénographie aventurière, expérience visuelle inédite et animations complètement pétées.

Encore merci d'avoir choisi la compagnie FM Air pour fêter ce nouvel an. Tout l'équipage vous souhaite un bon vol et une bonne année.

EMBARQUEMENT

[ Early Bird - avant 22h ]

Embarquement Early Bird, retrouvez-nous en salle d'embarquement, avant 22h avec votre titre de transport : un passeport vous sera offert et vous pourrez profiter pleinement de toutes les animations de ce vol. À Chaque escale, ce passeport vous permettra de recevoir un shot? et un souvenir.

[ Last Minute - après 22h ]

Embarquement de dernière minute : Vous ne pouvez pas arriver avant 22h ? Votre carte d'embarquement peut être achetée sur place mais vous ne bénéficierez pas du passeport offert.

[ Option 1ère classe ]

1. Vous êtes en last minute et vous souhaitez profiter des avantages du passeport, ce dernier peut être pris en option.

2. Une petite faim ? Pour un simple supplément, nos hôtesses et stewards vous apporteront un plateau repas.

LINE UP & PROGRAMMATION

Annonce très prochainement...

Site web : http://www.pointephemere.org/event/58482a2726d10215738bb9e6

Infos réservation :

digitick Tél. 01 40 34 02 48