Plus d'infos sur le concert Jeudi Minuit Invite Third Type Tapes à Paris

Les amateurs de live rugueux risquent de se régaler : on ouvre l'année 2017 avec une des maisons historique de la scène noise : Third Type Tapes.

Menée de main de maître par C_C, le label n'a eu de cesse de mettre en lumière une musique éléctronique plus que rugueuse, volontiers expérimentale. Ce sera donc l'occasion de découvrir une lecture plus club de ce patrimoine sonore, avec notamment le live de 6RME et les DJ sets de PUNISSEUR 93 et JACKY 45.

Ils en profitent pour faire équipe avec les membres de Balladur, Somaticae ou Insiden, qui viendront présenter leur nouveau projet VINCI, alors que le live de MON ALBERTEEN rompra l'impatience qu'ont certains de voir l'alias solo, acide et IDM de TG Gondard, aussi connu pour Colombey ou Pizza Noise Mafia. Une nuit qui risque d'agiter autant le cerveau que les rotules.

Site web : http://www.la-java.fr/evenement.php?i=1338

Infos réservation :

Tél. 01 42 02 20 52 - Email. production@la-java.fr