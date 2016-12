Plus d'infos sur le concert Jeudi Minuit - Chauffage Central à Paris

Pour cet entre-deux fêtes, pas question de prendre froid. Plateau maison pour ce 29 décembre, avec la crème de la house-du-cru-mais-pas-trop-french-touch

Le nouveau héros du gang Renascence 9293 (Coastdream, Max Mode), Realitycheck, monte de Montpellier pour te faire perdre le foie gras dont tu t'es salement gavé à base de house sale et savamment musclée.

Monomite (VERTV, Beat X Changers, Grande Ville Studio) a pris l'habitude de régaler les masses en faisant tomber les frontières entre beatmaking et club-music. On ne s'étonnera pas de le voir mettre les danseurs à ses pieds à Jeudi Minuit. Valises de mafiosos dans les mains, tous samplers dehors, le gars Puzupuzu (Vapeur) debarque pour teaser les audacieux sur la qualité de son prochain maxi entre afro-house et proto-juke, à sortir sur Highlife Recordings, évidemment en live. Charles LTM, en chaperon à chaperonner, s'occupera quand à lui d'ouvrir le bal entre piano 90's shamefull, divas égosillées et french house contemporaine.

Site web : http://www.la-java.fr/evenement.php?i=1301

Infos réservation :

Tél. 01 42 02 20 52 - Email. production@la-java.fr