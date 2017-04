Plus d'infos sur le concert Japan Connection: Kuniyuki Takahashi / Takecha / Hugo LX / Johnny Power à Paris

Honneur à la production électronique japonaise. Deux producteurs emblématiques du pays du soleil levant dont les prestations en France sont absolument rarissimes.

= KUNIYUKI TAKAHASHI (Improvisation Live) =

Kuniyuki Takahashi est un artiste atypique, un touche à tout à la créativité intarissable. Il excelle aussi bien dans la composition d'une techno lyrique et atmosphérique que d'un future jazz contemplatif et voluptueux. Pensionnaire le plus prolifique du mythique label mule musiq, sa discographie ne connait aucun faux pas et nous vous sommons de la découvrir au plus vite.

Pour cette occasion particulière, au sein d'une salle à l'identité aussi marquée, Kuniyuki se pliera à une véritable performance qu'il n'a jusqu'alors présenté qu'en de rarissimes occasion. Un live réalisé en complète improvisation de la première minute à la dernière, à l'aide d'un set up aussi étrange que fourni.

Takecha est un artiste et label manager emblématique de la Japan House qui connaît actuellement en France un engouement prononcé mais dont la productivité se concentre essentiellement dans les années 90, époque à laquelle Takeshi Fukushima lance GWM records. Le label nippon s'imposera progressivement comme un structure de référence au sein des mélomanes avertis malgré une productivité très limité.

= TAKECHA (Live) =

Takecha aussi a peu produit en solo mais la qualité de ses productions témoigne d'une démarche artistique murie et réfléchie. Sa House mélodieuse est un des exemples les plus probants de la production japonaise en la matière et son live qui laisse la place à des phases plus dowmtempo, broken beat ou jazz s'annonce comme une perdormance unique !

= HUGO LX (Special Japanese Selection) =

On ne présente plus Hugo LX, producteur de grand talent et à l'affolante précocité. Débutant par le Hip-Hop pendant l'adolescence, beatmaker pour Q-Tip notamment, il se tourne progressivement vers la House Music avec un succès identique, signant des EPs sur FACES Records and MCDE, Courtesy Of Balance Recordings ou encore Mona Musique pour ne citer qu'eux. Parmi les innombrables casquettes du producteur parisien, il en est une moins notoire cependant. Hugo LX a vécu au Japon plusieurs années et entretien avec le pays du soleil levant des relations particulières. Passionné par la production musicale nippone, il s'en est forgé une connaissance sans bornes, collectionnant compulsivement ses références les plus convoitées. Il arpente couramment les crates de Kobe, Tokyo ou Osaka à la recherche de trésors enfouis qu'il ne manquera pas de nous faire découvrir pour l'occasion. Il nous paraissait donc naturel de le recevoir pour cet événement aux couleurs de l'extrême orient !

= JOHNNY POWER =

Johnny Power sera le local de l'étape ! Rejoignant le team DJ Make It Deep il y a un an, ce passionné de musique et jeune collectionneur de disques à la curiosité sans fond nous a tout de suite frappé par l'élégance et exigeance de ses sélections. Ne cédant jamais à la facilité, il cherche dans chacune de ses apparitions à construire un récit dynamique aux rebondissements parfaitement maîtrisés. Il ouvrira le bal avec une séléction à la hauteur de l'événement !

