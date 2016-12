Plus d'infos sur le concert It's A Party : Dj Loud - Dj Trem. Guest: Dj Enjay à Paris

Dans une ambiance festive venez danser avec nous tout au long de la nuit avec les hits d'hier à nos jours.

Aux commandes, nos dj Loud & Trem avec en guest dj Enjay !

IT'S A PARTY let's get it on tonight au Bizz'Art le vendredi 23 décembre.

Si tu aimes le Hip Hop, le Rn'b, la dancehall and more alors tu sais ou passer ta soirée.

Peace !

DJ Enjay ( HHLS - HELLO PANAM) ?

Fan de la musique rap depuis son jeune âge, il s'est forgé une connaissance solide en r&b, soul, nu soul & et d'autres styles de musiques douces et rugueuses.

Le travail et la passion lui ont permis d'avoir la confiance d'organisateurs de concerts et soirées pour partager ses aptitudes sur le terrain.

Grand voyageur dans l'âme, il a fait quelques escapades en France, Europe et au Canada pour tenter de soulever un public exigeant.

Quand il ne regarde pas sa série favorite « Martin », il publie de temps en temps des mixs à écouter sur

www.mixcloud.com/djenjay

Page Facebook ?

https://www.facebook.com/djenjayparis

INFOS PRATIQUES ?

Vendredi 23 décembre 2016.

De 23H30 à l'aube .

Tarif : 10?.

Évènement Facebook ?

https://www.facebook.com/events/177658149368864/

BIZZ'ART.

167 QUAI DE VALMY . PARIS X .

Métro: Louis Blanc / Jaures .

bizzartclub.com

Pour vous inscrire à la mailing liste ou avoir toutes les infos sur nos soirées ?

goldenyearspromo@gmail.com

FACEBOOK FANS ?

http://www.facebook.com/thegoldenyearsofhiphop

TWITTER ?

https://twitter.com/goldenyearsofhh

INSTAGRAM ?

http://instagram.com/goldenyearsofhiphop

PODCASTS ?

https://www.djpod.fr/goldenyearsofhiphop

Site web : http://www.facebook.com/thegoldenyearsofhiphop

Infos réservation :

Tél. 0140347000