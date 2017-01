Plus d'infos sur le concert Immersion (l'histoire de fréquences oubliées) à Paris

« IMMERSION (L'histoire de fréquences oubliées) » de Christina Goh, Boris reine-Adélaide, Thomas Guéi

Avec : Christina Goh, Gotham, Boris Reine-Adélaide, Thomas Guéi

Mise en scène/Chorégraphie : Christina Goh

Genre : CONCERT - BLUES - CHANSON

Info : Tout public

Langue : Français

T.U : 22€, Durée : 1h15

Christina Goh présente son nouveau spectacle percussion-voix « Immersion » avec le djembé concept de Gotham, le maître percussionniste Thomas Guéi et le virtuose Boris Reine-Adélaide.

« Nous avions ce besoin intrinsèque d'aller plus loin, de sonder des profondeurs musicales peu explorées...» Christina Goh, vocaliste, poétesse et compositrice, membre du jury des 15th Independent Music Awards USA, revient à la source du rythme et nous chante l'histoire de fréquences oubliées. Entre souffle et puissance vocale, « la perle noire de l'afro-blues » raconte, accompagnée des référents Thomas Guéi (maître percussionniste) et Boris Reine-Adélaïde (tambour bèlè) avec le djembé concept de Gotham Aymar, l'histoire d'une immersion dans les profondeurs des rythmes d'une vie. En pure création, les tambours mélodiques qui accompagnent la vocaliste déroutent, enthousiasment... Ils nous font découvrir une musique harmonieuse percussive entre sens et profondeur.

Presse :

- Plus qu'une perle musicale. La pépite ! LNVF

- Christina Goh confirme sa place d'artiste majeur de la nouvelle scène française!!! Le Guide des Spectacles

DATES

Le vendredi 13 janvier 2017, le samedi 13 mai 2017, de 21 h 30 à 22 h 45

INFOS / RESA

Réservation conseillée au +33(0)984141212 ou +33(0)695545659

Site web : http://www.laurette-theatre.fr/fr/ctl-255041-concerts-france.html