Plus d'infos sur le concert Idan Raichel à Paris

New Morning (12501) PRESENTE IDAN RAICHELPiano songs - Solo ConcertPorté par le succès de son Idan Raichel Project, avec lequel il tourne à guichet fermé dans les salles les plus prestigieuses du monde, l'artiste israélien Idan Raichel prend un tournant et offre une formule plus intimiste. Piano-voix, il se met à nu, revient à l'essence même de la musique et affirme encore et toujours son goût pour les rencontres.Claviériste, compositeur, interprète et arrangeur de talent, Idan Raichel promet de faire le récit musical intimiste de l'histoire de ses voyages durant ces 12 dernières années et de partager avec ses auditeurs les mélodies et compositions écrites avant d'être destinées aux multiples collaborations qui ont suivis ainsi que les nombreux concerts dans le monde entier.Avec son nouvel album, Idan Raichel revient aux sources de sa musique avec « At the Edge of the Beginning », sorti le 22 janvier sur le label Cumbancha, sur lequel figure 11 chansons dans un univers résolument intimiste.Loin des pérégrinations musicales du Idan Raichel Project et de ses collaborations avec le bluesman malien Vieux Farka Touré, Idan Raichel a voulu, avec ce nouvel et premier album en solo, investir au sens propre et figuré son univers familial, à travers 11 compositions d'une rare sobriété. C'est dans la maison de ses parents, là où il a commencé à jouer de la musique et où il avait installé son premier studio, qu'a été composé et enregistré « At the Edge of the Beginning ». Après être devenu père de deux filles, Raichel a retrouvé la cave de ses parents, où il répétait adolescent. Le lieu idéal selon lui pour exprimer sa « voix intérieure », les sentiments qu'il souhaitait mettre en paroles et musiques, dédiées à sa famille, sa femme et ses enfants.

Site web : http://www.newmorning.com/20170313-3590-Idan-Raichel.html

Infos réservation :

Fnac Tél. 01 45 23 51 41